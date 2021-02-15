 فقدان 20 شخصا بسبب انهيار أرضي طمر منازل في إندونيسيا - بوابة الشروق
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فقدان 20 شخصا بسبب انهيار أرضي طمر منازل في إندونيسيا

د ب أ
نشر في: الإثنين 15 فبراير 2021 - 6:06 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 فبراير 2021 - 6:06 ص

 قالت وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية اليوم الإثنين، إن 20 شخصًا على الأقل في عداد المفقودين بعد أن تسبب انهيار أرضي في طمر منازل خلال الليل في مقاطعة جاوة الشرقية في إندونيسيا.

وقال راديتيا جاتي، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إن 14 شخصا على الأقل أصيبوا في الإنهيار الأرضي الناجم عن الأمطار الغزيرة في منطقة نجانجوك مساء الأحد.

وأضاف أن البحث جار عن المفقودين.

وقالت الوكالة إن الفيضانات ضربت تسع قرى وأغرقت المنازل بالمياه حتى ارتفاع متر واحد في أماكن أخرى بالمقاطعة.

وتعتبر الفيضانات والانهيارات الأرضية المميتة شائعة في إندونيسيا خلال موسم الأمطار الممتد من أكتوبر إلى أبريل.

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