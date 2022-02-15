شولتس يدعو بوتين إلى إجراء حوار شامل حول الصراع الأوكراني

دعا المستشار الألماني، أولاف شولتس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إجراء حوار مباشر حول الصراع الأوكراني.

جاء ذلك في الحديث المباشر الذي أجراه شولتس مع بوتين في العاصمة الروسية موسكو اليوم الثلاثاء.

وقال شولتس: "دعونا نواصل الحديث عن هذه الأشياء عن طريق الحوار، ولا ينبغي أن ينتهي بنا الأمر عند طريق مسدود سيكون بمثابة حظ عثر".

وأضاف شولتس أنه لا يرى سببا منطقيا لحشد القوات الروسية عند الحدود مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذا هو السبب في أن هناك حاجة الآن إلى التهدئة.

ورحب المستشار الألماني بالتقارير التي تحدثت عن انسحاب أولي للقوات الروسية، وقال إن "بلدينا مترابطان بقوة مع بعضهما البعض تاريخيا وثقافيا".

ولفت شولتس إلى وجود تنوع في العلاقات بين ألمانيا وروسيا، ووجود إمكانية كبيرة بالنسبة للعلاقات الاقتصادية.