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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين، بشن حملة برئاسة المهندس مفتاح عبد اللطيف مدير عام الرقابة، برفقة عبده كشك مدير إدارة تموين وادي النطرون، وفرحات بريك مفتش الرقابة التموينية بالمديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع مخصبات زراعية يعمل بدون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، مستخدما مواد خام منتهية الصلاحية، والتحفظ على 8.5 مواد خام مجهولة المصدر.