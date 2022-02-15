بريطانيا: غزو روسيا لأوكرانيا مرجح جدا وقد يكون وشيكا

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم الثلاثاء، إن غزو روسيا لأوكرانيا «مرجح للغاية وقد يكون وشيكًا»، لافتة إلى أنه «سيشكل تهديدًا لاستقرار أوروبا، وسيشجع المعتدين في جميع أنحاء العالم».

ونقلًا عن وكالة «رويترز» للأنباء، صباح الثلاثاء، أضافت الوزيرة لشبكة «سكاي نيوز»، أن الهجوم يتعلق باستقرار عالمي أوسع من أوروبا، متابعة: «علينا أن نوجه رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مفادها بأنه لا يمكن أن يكون هناك مكافأة على العدوان».

ولفتت إلى تحذير السياسيين في الولايات المتحدة الأمريكية، من أن موسكو قد تستخدم عملية «العلم الزائف» لإثارة الصراع.

وبحسب الوكالة، تمتلك روسيا أكثر من 100 ألف جندي محتشدين بالقرب من حدود أوكرانيا. وينفي القادة الروس الاتهامات الغربية بأنها تخطط للغزو، لكنهم يقولون إنهم قد يتخذون «إجراءً عسكريًا تقنيًا غير محدد» ما لم يتم تلبية مجموعة من المطالب، بما في ذلك منع كييف من الانضمام إلى حلف الناتو.

واتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية يوم الاثنين الماضي، على وجود نافذة مهمة للدبلوماسية، لكن «تروس» نوهت بأن الغزو قد يكون وشيكًا، ويمكن للقوات الروسية أن تصل إلى كييف «بسرعة كبيرة جدًا».