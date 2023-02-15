التضامن: انتهاء أعمال اللجنة المركزية لاختيار الأمهات المثاليات لعام 2023

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، انتهاء اللجنة المركزية لاختيار الأمهات المثاليات لعام 2023 من أعمالها.



واجتمعت اللجنة لتقييم قصص كفاح الأمهات المثاليات، واستعرضت 113 قصة كفاح تم تصعيدهن من خلال اللجان المحلية التي عقدت في المديريات، لـ54 أما مثالية، و11 أما بديلة، و18 أما لابن من ذوي الإعاقة، و6 أمهات من ذوي الإعاقة، و3 أمهات بديلة من مؤسسات الرعاية، و11 أما من الرائدات الاجتماعيات، و5 متطوعات من قرى حياة كريمة، و5 حاصلات على مشروع اقتصادي.



وانتهت اللجنة من التقييم والمناقشة للملفات المقدمة؛ لاختيار 27 أما مثالية أولى على مستوى المحافظات، وأم مثالية واحدة من كل فئة مع تكريم أم شهيد قوات مسلحة، وأم شهيد للشرطة بإجمالي 36 أما مكرمة خلال احتفالية هذا العام.