إيلون ماسك يقترب من استعادة لقب أغنى رجل في العالم

يقترب إيلون ماسك من استعادة لقبه كأغنى رجل في العالم منذ تراجعه خلف برنارد أرنو في ديسمبر الماضي، وذلك بفضل ارتفاع قيمة شركة تسلا بنسبة 70% هذا العام.

ويمر وقت أطول قليلا حتى يتجاوز ماسك إمبراطور السلع الفاخرة الفرنسي أرنو، بعدما كشف هذا الأسبوع أنه قدم 11.6 مليون سهم من شركة تيسلا لأسباب خيرية غير معلنة بين شهري أغسطس وديسمبر العام الماضي.

وكانت قيمة الأسهم نحو 2.4 مليار دولار، بناء على متوسط الأسعار في الأيام التي تبرع فيها ماسك بالأوراق المالية.

ويأتي هذا الكشف في الوقت الذي أقترب فيه ماسك (51 عاما) من تقليص الفجوة مع أرنو إلى أقل من 10 مليارات دولار، وسط إشارات على تزايد الطلب على سيارات تسلا الكهربائية.

وتبلغ ثروة ماسك الآن نحو 184 مليار دولار بعد آخر تبرع له، وفقا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.

ويشكل هذا تراجعا من ذروة ثروته التي تجاوزت 300 مليار دولار في أواخر عام 2021 قبل اتخاذه قرار شراء تويتر بالقرب من ذروة سوق التكنولوجيا، لكنه يعد ارتفاعا بنحو 50 مليار دولار هذا العام.

وكان ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وأكبر مساهم بها، قد تبرع في وقت سابق بأسهم من الشركة في عام 2021 بقيمة نحو 6 مليارات دولار، في واحدة من أكبر التبرعات الخيرية في التاريخ في ذلك الوقت.