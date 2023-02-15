وزير الدفاع الألماني يدعم إجراء نقاش حول تطبيق خدمة إلزامية عامة في ألمانيا

يرى وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، حججا جيدة لتطبيق خدمة إلزامية عامة في ألمانيا بغرض تعزيز الحماية المدنية من الكوارث والجيش الألماني وخدمات الإنقاذ.

وقال الوزير في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه من أجل تكوين رأي سياسي حول هذه القضية يجب الإنصات إلى أصوات الشباب، مضيفا: "صراحة لا أدعو إلى إعادة تفعيل التجنيد الإلزامي"، موضحا أنه يرى على الأحرى أن إجراء مناقشة حول خدمة عامة سيكون أمرا "قيّما".

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا علقت الخدمة العسكرية الإجبارية في عام 2011 بعد 55 عاما، والتي كانت في الواقع بمثابة إلغاء للخدمة العسكرية والمدنية. وأثار الهجوم الروسي على أوكرانيا مؤخرا نقاشا متكررا حول هذه المسألة.

وذكر بيستوريوس أنه بصفته في سن الثانية والستين يشعر بالتحفظ إزاء "وضع عبء على جيل لديه بالفعل مستقبل صعب، وذلك عبر إلزامه بخدمة عامة".

وقال: "ما الذي يمكن أن يدعو لتطبيق ذلك في رأيي؟ في الأشهر الأخيرة تولد انطباع بأن البعض لا يُظهر التقدير اللازم لفرق الإطفاء والصليب الأحمر والشرطة والقوات المسلحة. الخدمة الإلزامية يمكن ان تساعد في التقريب بين المواطنين والمنظمات الحكومية، يمكنها إظهار مدى أهمية هذه المؤسسات لعمل مجتمعنا".