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مروان حمدى يتعرض للإصابة قبل مواجهة بيراميدز

بورسعيد - إيهاب ابو المعاطى
نشر في: الأربعاء 15 فبراير 2023 - 3:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 فبراير 2023 - 3:36 م

يخضع مروان حمدى مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى حالياً لجلسات تأهيل مكثفة تحت إشراف الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد عنان.

وأصيب لاعب الزمالك السابق بشد فى عضلات الظهر خضوع بعدها لجلسات تأهيل مكثفة باستخدام الموجات الصوتية وموجات الليزر وأجهزة التيكار.

ومن المقرر أن يتم مواصلة الكشف بشكل دورى على حالة مروان حمدي لتحديد مدى تماثله للشفاء وبالتالى مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق.

ويستعد المصري لمواجهة بيراميدز بالأسبوع 19 من الدورى والمقرر اقامتها 22 فبراير الجارى على ستاد الجيش ببرج العرب.


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