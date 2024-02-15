انتقادات في جيش الاحتلال بعد فشل منظومة الدفاع الجوي بإسقاط صواريخ أمس على صفد

قال موقع «والا» العبري إن مسئولين في جيش الاحتلال وجهوا انتقادات كبيرة لمنظومة الدفاع الجوي بالاحتلال، بعد فشلها بالتصدي للصواريخ التي أطلقت يوم أمس، من لبنان تجاه صفد شمال فلسطين المحتلة وأدت لمقتل مجندة وإصابة آخرين.

وأضاف الموقع أن 11 صاروخ جراد أطلقوا من جنوب لبنان يوم أمس، بينما رصدت منظومات الدفاع الجوي أن بعض الصواريخ ستسقط في مناطق مفتوحة ولذلك لم يطلق صواريخ مضادة للتصدي لها.

ونقل الموقع عن مسئول عسكري بالاحتلال قوله إن «المناطق العسكرية كالقاعدة التي أصيبت بصفد يوم أمس، يجب أن تكون تحت تأمين كبير من منظومات الدفاع الجوي، ولا يجب أن تحدث أخطاء كهذه»، وذلك بحسب ما نشرته شبكة «قدس» الإخبارية.

وبحسب «والا» العبري فإنه من غير الواضح سبب فشل الصاروخ المضاد بالتصدي للصاروخ الذي سقط بصفد، وإن كان ذلك بسبب الحالة الجوية أو سبب تقني آخر، وأن ذلك الصاروخ لم يكن يجب أن يسقط في وسط القاعدة العسكرية بصفد وأن يؤدي لمقتل مجندة وإصابة آخرين.

وأضاف الموقع العبري نقلاً عن مسئول عسكري بأنه يجري التحقيق بما حدث يوم أمس، وأضاف أن حزب الله استخدم طريقة إطلاق عدد كبير من الصواريخ بنفس الوقت لتشويش عمل منظومات الدفاع الجوي، ولم يستخدم صواريخ جديدة في ذلك الهجوم.

وأمس الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال مقتل مجندة برتبة رقيب أول من الكتيبة 869 في القصف على صفد، من جنوب لبنان.

وكانت مصادر عبرية أعلنت عن مقتل مجندة وإصابة 8 عسكريين -بعضهم في حالة حرجة- في قصف بالصواريخ شنته المقاومة في جنوب لبنان واستهدف قواعد عسكرية في محيط مدينة صفد بالجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة.

من جانبها، قالت القناة 12 العبرية إن 18 إسرائيليا بينهم جنود قتلوا في القصف من لبنان منذ بداية الحرب على قطاع غزة.