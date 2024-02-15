تصدرت مسرحية "سناب شات" تريند موقع التغريدات إكس، بعد أولى أيام عرضها على مسرح محمد العلي، ضمن فعاليات موسم الرياض.

العرض تدور أحداثه حول فكرة السوشيال ميديا، ومدى تأثيرها على حياتنا اليومية والاجتماعية.

"سناب شات" بطولة: أمينة خليل، ومصطفى خاطر، ومحمد عبد الرحمن، ونور قدري، وعزت زين، وأكرم الحجار، وصلاح الدالي، وآيات مجدي، وهي من تأليف أحمد الملواني، وإخراج إسلام إمام، وإنتاج أحمد البوهي.

جدير بالذكر أن مسرحية "سناب شات" هي أول إنتاج للمخرج أحمد البوهي، الذي سبق وقدم من قصته وإخراجه العرض المسرحي "تشارلي"، وحقق نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا، وتم عرضه في افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ30، وهو تأليف مدحت العدل، وبطولة: محمد فهيم، ونور قدري، وأيمن الشيوي، وداليا الجندي، وعماد إسماعيل.