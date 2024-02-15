وزير الدفاع الإسرائيلي: طائرات سلاح الجو تحلق في سماء لبنان حاملة قنابل ثقيلة لأهداف بعيدة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن «طائرات سلاح الجو التي تحلق الآن في سماء لبنان تحمل قنابل ثقيلة لأهداف بعيدة».

وأضاف جالانت، وفقًا لما نقلته قناة «الجزيرة»، عن هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس: «سنصعد ضد حزب الله بمستوى عُشر ما نستطيعه».

وفي وقت سابق، توعد القيادي الكبير بجماعة حزب الله اللبنانية والنائب البرلماني حسن فضل الله، إسرائيل يوم الخميس «بدفع الثمن»، بعدما أسفرت غارات على جنوب لبنان في اليوم السابق عن مقتل عشرة مدنيين نصفهم من الأطفال.

وقال فضل الله لـ«رويترز»، ردا على سؤال حول رد فعل الجماعة القوية المتحالفة مع إيران على مقتل أكبر عدد من المدنيين في يوم واحد في لبنان منذ اندلاع الأعمال العدائية على حدود البلاد الجنوبية: «العدو سيدفع ثمن هذه الجرائم ضد المدنيين اللبنانيين وخصوصا الأطفال».

وأضاف: «مثل هذه الجرائم لن تمكن جيش الاحتلال من جلب الأمن لمستوطنيه في الشمال أو الضغط على لبنان للقبول بشروطه، والخيار الوحيد المتاح أمامه وقف المذبحة في غزة».

ويتبادل حزب الله، إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من أربعة أشهر، دعمًا لحركة المقاومة حماس.

وتقول جماعة حزب الله، إن صواريخها تردع إسرائيل أيضا عن شن هجمات كبيرة على لبنان.

وجاءت الغارات الإسرائيلية يوم الأربعاء، بعدما تعرضت قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل للقصف وقُتل أحد جنودها. ولم تعلن الجماعة اللبنانية مسئوليتها عن هذا الهجوم.

وقال فضل الله: «المقاومة ستواصل ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن شعبها ولن تتوانى في القيام بما يلزم لحمايته».

وكلف رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، برفع شكوى جديدة في مجلس الأمن بخصوص غارات الأربعاء.