الرئيس الإسرائيلي يشارك في مؤتمر ميونخ للأمن

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يبدأ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، زيارة لألمانيا غدا الجمعة، يشارك خلالها فى مؤتمر ميونخ للأمن.

وأعلن المتحدث باسم هرتسوج اليوم الخميس، أنه بعد اجتماعه مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، سيسافر هرتسوج إلى ميونخ للمشاركة في مؤتمر الأمن.

ويعتزم الرئيس الإسرائيلي، خلال زيارته لألمانيا التي تستغرق يومين، إجراء سلسلة من المحادثات الدبلوماسية مع كبار الساسة الدوليين.

وبحسب البيان، يعتزم هرتسوج التحدث مع شتاينماير حول الجهود المبذولة لإطلاق سراح مزيد من الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

ويرافق هرتسوج ثلاثة إسرائيليين كان قد تم اختطافهم من المنطقة الحدودية في 7 أكتوبر الماضي، ثم تم إطلاق سراحهم كجزء من اتفاق في الشهر التالي.

ويتمثل الهدف من المحادثات في زيادة الضغط السياسي في إطار الجهود الرامية إلى تأمين وقف جديد لإطلاق النار في حرب غزة، وإطلاق سراح المزيد من الرهائن.

وقال المتحدث إن "الرئيس هرتسوج سيركز على بشاعة الفظائع التي ارتكبتها منظمة حماس الإرهابية".