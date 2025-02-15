جوتيريش: يجب استمرار وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع المحتجزين

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى ضرورة تجنب استئناف الأعمال القتالية في قطاع غزة «بأي ثمن».

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، منوهًا أن «الشعب الفلسطيني عانى أكثر من اللازم».

ورحب بجهود الأطراف كافة والتزامها بوقف إطلاق النار، داعيًا إلى «العمل من أجل وقف دائم لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع المحتجزين».

وأضاف: «السلام ممكن في الشرق الأوسط، وهذا يبدأ بتقدم ملموس نحو حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية وإسرائيلية تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمان».

ويترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفد مصر المشارك في اجتماع الدورة العادية الـ38 لمؤتمر «قمة الاتحاد الأفريقي» بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على مدار يومي 15 و16 فبراير 2025، بمشاركة عدد كبير من قادة الدول والحكومات الأفارقة.

وتناقش القمة قضايا رئيسية تؤثر على القارة، بما في ذلك الأمن الغذائي، والتحول الرقمي، وتغير المناخ، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وخاصة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها قادة وشعوب القارة الإفريقية، وستحدد القمة أيضا ملامح وخطة العمل للاتحاد الإفريقي خلال العام المقبل.