نشرت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، صورا لأسرى فلسطينيين أفرجت عنهم سلطات الاحتلال اليوم، ضمن الدفعة السادسة من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع «حماس».

وأظهرت الصور الأسرى وهم يرتدون زيًّا كتب عليه: «لا ننسى ولا نغفر»، وطبعت على القمصان نجمة داوود الموجودة في العلم الإسرائيلي، بالإضافة لشعار «الشاباص» مصلحة السجون الإسرائيلية.

وبحسب موقع القناة 12 العبرية، انتقد مسئول إسرائيلي كبير إلباس الأسرى الفلسطينيين تلك الملابس، واصفًا القرار بأنه «صبياني ويعرض حياة المحتجزين الإسرائيليين للخطر».

وقال المسئول السابق في الشاباك إريك هاريس باربينج، إن الصور التي نشرتها مصلحة السجون الإسرائيلية للأسرى الفلسطينيين «تلحق ضررًا كبيرًا» ببلاده.

وأضاف في تصريحات، نقلها الموقع العبري: «إسرائيل دولة قوية وصامدة، ولا يجوز لها أن تتصرف بالطريقة التي تتصرف بها منظمة إرهابية»، في إشارة إلى حركة حماس.

واعتبر أن تلك الصور تبعث برسالة مفادها تأييد ما فعلته حماس مع المحتجزين الإسرائيليين المفرج عنهم، حيث وزعت عليهم هدايا بها خريطة لدولة فلسطين، ومطبوع عليها العلم الفلسطيني.

ولفت إلى أن الزي الذي أُجبر الأسرى الفلسطينيون على ارتدائه لا يحمل أي معنى للجمهور الفلسطيني، بل سيصبح «موضع سخرية» منهم أثناء استقبالهم للأسرى المحررين.