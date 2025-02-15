الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خاض مرانه عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقرر لها مساء غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين داخل أرض الملعب قبل انطلاق المران، للحديث عن الأمور الفنية الخاصة بمباراة الغد.

واشتمل مران الفريق على جزء بدني خفيف قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة، وأدى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

‏‎واختتم المدير الفني فقرات المران بجانب من تدريبات الكرة وتقسيمة مصغرة، حرص خلالها على تنفيذ بعض الجمل الفنية.