الأحد 15 فبراير 2026 11:07 م
الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء يبدأ الإعداد لفعاليات رمضانية متنوعة

مصطفى سنجر
نشر في: الأحد 15 فبراير 2026 - 10:57 م | آخر تحديث: الأحد 15 فبراير 2026 - 10:57 م

بدأ فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، الإعداد لفعاليات مرتبطة بشهر رمضان المبارك ضمن خططه التي تستهدف المحيط المجتمعي.

وأكد الدكتور خالد زايد، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أنه يجري الإعداد لتنفيذ فعاليات يومية تشمل ندوات إرشادية وتوعوية من خلال نخبة من الأخصائيين في مجالات مختلفة.

من جانبها، قالت حسناء الشريف، أمين فرع الهلال الأحمر، إنه يتم إعداد مطبخ رمضاني لتجهيز وجبات يومية، وعمل مائدة إفطار يومية بالفرع، وكذا توزيع وجبات للأسر الأكثر احتياجًا.

وأشار المهندس محمد فريد، المدير التنفيذي لفرع الهلال الأحمر، إلى أن فرق المتطوعين تشارك في كافة الفعاليات سواء على المستوى المحلي أو مستوى الدعم اللوجستي بشأن تنسيق استقبال المساعدات الإنسانية المخصصة لإغاثة قطاع غزة، ويتواجد أكثر من 2000 متطوع ومتطوعة للمشاركة في كافة المهام، وهم على مستوى متميز من المهنية.

من جانبه، أشاد الدكتور إياد أبو حلو، النائب في مجلس النواب، بجهود الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، معتبرًا أنه يقوم بواجبات إنسانية ووطنية، وأنه يعتبر نفسه ضمن المتطوعين في الهلال الأحمر لتعزيز دوره المجتمعي المهم.

