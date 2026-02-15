هيئة نظافة القاهرة تضع خطة عمل المناولات خلال رمضان

عقد العميد محمود أبو بيه، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، اجتماعًا مع مسئولي ومتعهدي نقل ورفع التراكمات الخاصه بالمناولات بالهيئة العامة لنظافه وتجميل القاهره بالمنطقه الجنوبية والشمالية، لمناقشة تفعيل خطة العمل والمواعيد المناسبة للعمل خلال شهر رمضان المبارك، ولا سيما داخل المناولات ورفع المخلفات والرتش ومخلفات الهدم أولا بأول إلى المدافن الصحية والمقالب العمومية التابعه للهيئة خلال أيام الشهر الكريم.

وشدد أبوبيه، اليوم الأحد، خلال الاجتماع، على أهمية وجود المعدات والسيارات علي مدار اليوم والرفع بصفة مستمرة وفق التراكمات الصلبه والبلدية المجودة داخل المناولات والتي تشهد كثافات وتراكمات كثيرة خلال الشهر الفضيل.

ووجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، بالالتزام بمواعيد التشغيل الفعلي على مدار اليوم، مؤكدا تكثيف حملات النظافة بمحيط المساجد، لاستقبال أيام شهر رمضان الكريم.