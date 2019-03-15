شرطة نيوزيلندا تؤكد سقوط عدد من القتلى جراء إطلاق نار في كرايستشيرش

أكدت الشرطة النيوزيلندية اليوم الجمعة، سقوط عدد من القتلى جراء إطلاق نار في مدينة كرايتستشيرش، مشيرة إلى أن شخصا قيد الاحتجاز.



وقال مفوض الشرطة مايك بوش في بيان "الشرطة تستجيب لحادث خطير للغاية ومأساوي يتعلق بمطلق نار نشط في وسط كرايستشيرش".



وأضاف: "هناك شخص واحد قيد الاحتجاز، لكن الشرطة تعتقد أنه قد يكون هناك جناة آخرون".



وتابع: "هذا حادث آخذ في التطور ونعمل على تأكيد الحقائق، ومع ذلك يمكننا تأكيد وقوع عدد من الوفيات".



وقال: "الشرطة حاليا في عدد من مسارح العمليات"، مضيفا "نطلب من جميع المساجد على الصعيد الوطني أن تغلق أبوابها، وننصح الأشخاص بالامتناع عن زيارة هذه الأماكن حتى إشعار آخر".