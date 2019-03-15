طلاب أستراليون يتظاهرون لاتخاذ إجراء من أجل المناخ

تجمع مئات التلاميذ اليوم الجمعة، في مدينة كيرنز الواقعة بالقرب من الحاجز المرجاني العظيم، للبدء بإضراب مدرسي هدفه اتخاذ إجراء من أجل المناخ في أستراليا.

يأتي ذلك ضمن احتجاج عالمي في 56 مدينة وبلدة عبر البلاد، حيث يتوقع أن يخرج ما بين 50 ألفا إلى 60 ألف طالب من فصولهم اليوم للمشاركة في تلك الفعالية، حسبما قالت إيما ديمارتشي، إحدى منظمي الإضراب في ملبورن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقالت ديمارتشي /16 عاما/: "لم أنم جيدا. أنا متحمسة للغاية، قررت أن أنصرف من المدرسة اليوم لأني أهتم بمستقبلنا. ما فائدة المدرسة إذا لم يكن هناك كوكب لنا نعيش فيه؟".

وأضافت أن المطالب الرئيسية الثلاثة للتلاميذ الأستراليين هي: "طاقة متجددة بنسبة 100% بحلول عام 2030 ، ووقف أي مشاريع جديدة للوقود الأحفوري ، ووقف منجم (أداني) للفحم المخطط له في كوينزلاند".