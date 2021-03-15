أول تعليق من ترامب على حديث ميجان وهاري: قلت إن ماركل سيئة والآن الجميع يرى ذلك

كشف جيسون ميللر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن رد فعل الأخير، على المقابلة التليفزيونية للأمير البريطاني السابق هاري، وزوجته ميجان ماركل، التي اتهما خلالها العائلة الملكية البريطانية بـ"العنصرية".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال ميللر إن ترامب أخبره أنه يمكنه الإفصاح عن القليل من آرائه حول ميجان، من خلال التحدث علنًا، لكنه قرر في النهاية أنها ليست فكرة جيدة.

يقول ميللر: "عندما كنت أتحدث إلى الرئيس السابق هذا الصباح، كان يقول لي (نعم، ميجان ليست جيدة. لقد قلت ذلك، والآن يراه الجميع)".

وتابع ميللر نقلا عن ترامب: "لكنك تدرك أنه إذا قلت أي شيء سلبي عن ميجان ماركل، فسيتم إلغاء او استبعاد النظر إلى المذيع البريطاني بيرس مورجان".

غادر مورجان منصبه في برنامج "صباح الخير بريطانيا"، الأسبوع الماضي، وسط انتقادات بسبب تعليقاته المثيرة للجدل حول مقابلة هاري وميجان مع المذيعة الأمريكية العالمية أوبرا وينفري، حيث قال إنه لم يصدق أي كلمة عما قالته ميجان عن تعرضها للعنصرية داخل العائلة المالكة والشعور بالانتحار عندما كانت حاملا في ابنها "آرتشي".

تحدث ترامب ضد ميجان في الماضي، بما في ذلك عندما وصفها بـ"السيئة" في عام 2019.

قال ميللر، الذي عمل رئيسًا للمتحدثين باسم ترامب خلال حملته الانتخابية عام 2016، وكبير مستشاريه في حملة 2020 ، نقلا عن ترامب إن "المذيع بيرس هو الأفضل والأعظم، وقد حاولوا إقصائه لمجرد أنه انتقد ميجان ماركل".

استقال مورجان من "جي إم بي"، بعد يوم من شجار على الهواء مع زميلته أليكس بيريس فورد، التي انتقدت استمراره في السعي للتخلص من دوقة ساسكس.

وبعد فترة وجيزة من إعلان استقالته ونشر تغريدة شكره لفريق عمل البرنامج، حصل على 3 التماسات على الأقل تطالب بإعادته للبرنامج حوت أكثر من 240 ألف توقيع.

واستبعد مورجان من العودة إلى العرض، لكنه وصف الالتماسات بأنها "مفاجأة سارة"، في بيان على موقع إنستجرام يوم السبت.

يذكر أنه لدى ترامب وميجان وهاري، تاريخ في تداول الانتقادات اللاذعة، خاصة بعد تأييدهما المحسوس لبايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

فيما علق ترامب على قرار هاري وميجان بمغادرة العائلة المالكة والتنازل عن الألقاب الملكية، في يناير 2020، وأعرب عن تعازيه للملكة إليزابيث الثانية: "أعتقد أنه أمر محزن بالفعل. الملكة امرأة عظيمة"، بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.