الأهلي يهزم الجزيرة ويواصل صدارة دوري سيدات الطائرة

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حقق الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الفوز على نظيره الجزيرة بنتيجة 3-0، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة نادي الجزيرة، وقدم «سيدات طائرة الأهلي» عرضًا قويًّا، ونجح في السيطرة على مجريات اللقاء تمامًا بفضل خبراتومهارات اللاعبات، وتعليمات الجهاز الفني بقيادة حمدي الصافي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم «سيدات طائرة الأهلي» على الجزيرة بنتيجة 25-6، وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني وحسمه لصالحه بنتيجة25-13، واستمر التفوق الأهلاوي في الشوط الثالث الذي انتهى بنتيجة 25-12.

وكان «سيدات طائرة الأهلي» قد حقق الفوز في المباراة السابقة على حساب الزمالك بنتيجة 3-0، ضمن منافسات بطولة الدوري.