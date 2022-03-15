محمد عادل ينضم لأبطال مسلسل يوتيرن

أعلن الممثل محمد عادل، انضمامه لفريق عمل مسلسل «يوتيرن»، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم 2022 على شاشة قناة ON، حيث يجسد دور أحد أفراد الملاحة البحرية بالمسلسل.

وأوضح عادل في تصريحات له، أن ظهوره سيكون خلال الأحداث الأولى في المسلسل خلال فترة عمل «يارا الكردي» بطلة المسلسل في الملاحة كضابطة بحرية والتي تقوم بدورها الفنانة ريهام حجاج، حيث تدور أحداث المسلسل حول هذه الضابطة، التي تتخلى عن عملها ومستقبلها المهني من أجل زوجها «يوسف»، الذي يجعلها تترك كل ما تحب من أجله حتى جعلها تقطع علاقتها بابن خالتها وصديق طفولتها بسبب غيرته عليها، ولكن يقع حادث سير يغير مجرى أحداث المسلسل.

وأعرب الممثل الشاب عن سعادته بالمشاركة في مسلسل «يوتيرن» بجوار كوكبة من النجوم الكبار أمثال ريهام حجاج وتوفيق عبدالحميد، كريم قاسم، عبير صبري، صفاء الطوخي، محمد كيلاني، محمود حافظ، وغيرهم من الفناين، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.