سفير الهند بالقاهرة: جبال مدينة سانت كاترين تشبه منطقة جبال الهيمالايا

التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إجيت جوبتيه سفير جمهورية الهند بالقاهرة، وقرينته، على هامش زيارتهما لمنتجعات جنوب سيناء السياحية، وذلك في إطار الترويج للمقاصد السياحية بجنوب سيناء وفتح أسواق سياحية جديدة.

ورحب محافظ جنوب سيناء -خلال اللقاء- بالسفير الهندي وقرينته، وقدم لهم دعوة لحضور الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة في الذكرى الـ33 لاسترداد طابا بالمباحثات والتفاوض.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن سفير الهند أثنى علي الإجراءات والاستعدادات التي تجري حاليًا بمدينة شرم الشيخ استعدادا للاجتماع الـ27 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27، وأبدى إعجابه بالمقاصد السياحية بمدينتي شرم الشيخ وسانت كاترين، مؤكدًا أن هناك مناطق متشابهة بين البلدين منها منطقة جبال الهيمالايا التي تتشابه مع جبال مدينة سانت كاترين.

وأوضح المحافظ، في تصريح لـ"الشروق" اليوم الثلاثاء، أن السفير أشاد بالعلاقات الوطيدة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، والتجارية، والسياحية، وتطلعه لزيارة السياح الهنود مدينة شرم الشيخ وسانت كاترين وزيادة التبادل السياحي بين مصر والهند.

وكان السفير الهندي وقرينته، قد زارا مدينة سانت كاترين، والكنيسة الكبرى، وشجرة العليقة، ومتحف الكنوز الأثرية بدير سانت كاترين، والتقيا برهبان الدير، إضافة إلى زيارة بعض المناطق الأثرية بالمدينة، وأشادا بطبيعة وروحانيات المدينة، والتطورات الجارية بها ضمن مشروع التجلي الأعظم.