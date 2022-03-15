وزير النقل: إسناد إدارة وصيانة مترو الهرم لشركة يابانية

• الوزير: نستهدف إسناد تشغيل وسائل المواصلات للقطاع الخاص الدولي لتحقيق التنافسية وتحسين الخدمات

شهد وزير النقل كامل الوزير، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وشركة هيتاشي للسكك الحديدية إس تي اليابانية، بشأن تنفيذ دراسة الجدوى للتعاون في مجال التشغيل والصيانة والإدارة للخط الرابع للمترو.

وأكد الوزير، خلال فعاليات التوقيع، عمق العلاقات المصرية اليابانية في مجالات النقل، وخاصة مترو الأنفاق، مشيرا إلى التطلع لأن يكون التعاون الأول مع شركة هيتاشي انطلاقة قوية للتعاون في إدارة وتشغيل مشروعات أخرى في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق في مصر.

ولفت إلى ضرورة أن تتضمن دراسة الجدوى الخاصة بتشغيل وصيانة الخط الرابع للمترو، عددا من المحددات، منها القدرة الاستيعابية للركاب المتوقعة للخط، وتوافر المهندسين والعمالة المصرية المدربة في مجال التشغيل والصيانة حتى يتم الخروج بأفضل النماذج لشكل التعاون في هذا المجال على أساس اقتصادي.

وأضاف أن هذا التوقيع يأتي في إطار خطة وزارة النقل لإسناد إدارة وتشغيل وسائل النقل والمواصلات الحديثة إلى مشغلين قطاع خاص دوليين متخصصين، مثل شبكة القطارات الكهربائية السريعة، والقطار الكهربائي الخفيف LRT، والمونوريل، وأتوبيسات BRT؛ للمساهمة في تحقيق التنافسية المطلوبة بما يعود إيجابيا على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب والمساهمة في الحفاظ على ممتلكات وأصول هذه المرافق وتعظيم مواردها.

وأشار إلى أن هناك أنشطة عديدة مطروحة للاستثمار في مجال السكك الحديدية والموانئ البحرية وكل قطاعات النقل، موجها الدعوة لكل المستثمرين للاستثمار بها، خاصة وأن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد.

وأعرب المدير التنفيذي للتشغيل والصيانة بشركة هيتاشي، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم التي تمثل التعاون الأول مع وزارة النقل المصرية، مؤكدا التطلع إلى مزيد من الشراكة والتعاون المشترك، وأن الشركة على استعداد تام لنقل كل الخبرات للجانب المصري.

جدير بالذكر أن الخط الرابع يبلغ طوله 42 كم و38 محطة، وسيتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل على 17 محطة، وتمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم و21 محطة، ومخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالي 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كلاً من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة 6 أكتوبر، حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجارى تنفيذها حالياً تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح، ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.

ويجري تنفيذ الأعمال المدنية للجزء الغربي من المرحلة الأولى فى المسافة من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة المساحة بطول 13.7 كم و12 محطة بواسطة تحالف شركات مصرية "المقاولون العرب - كونكورد – بتروجيت – حسن علام للإنشاءات"، حيث يجرى العمل في 11 محطة (الرماية - الأهرامات - حدائق الأهرام - النصر - حدائق الأشجار - المتحف المصري الكبير - المريوطية - العريش - المطبعة - الطالبية – مدكور)، وجاري التنسيق مع محافظة الجيزة لبدء الأعمال في محطة "المساحة".

كما يجري تكثيف الأعمال بمحطة المتحف المصرى الكبير لنهو الأعمال المحيطة بها وفقاً للجدول المخطط كما تم التعاقد مع اتحاد مصري/ ياباني "متسوبيشى كوربوريشن اليابانية/ أوراسكوم"؛ لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكة والسكة والورشة ومع شركة "متسوبيشى كوربوريشن" اليابانية لتنفيذ أعمال تصنيع وتوريد 23 قطارا للمرحلة، التي تتميز بمطابقتها لأحدث المواصفات العالمية، حيث سيتم ولأول مرة في مشروعات مترو الأنفاق تركيب أبواب على الأرصفة Screen Doors لتحقيق أعلى مستويات الأمان، كما يجري حاليا نهو أعمال الترسية والتعاقد على تنفيذ الأعمال المدنية للجزء الشرقي للمرحلة بطول 5.1 كم،‎ الذي يمتد في المسافة من محطة المساحة وحتى الفسطاط.