روسيا وأوكرانيا: حادث الطائرة الأمريكية المسيّرة يُعد لحظة محفوفة بالمخاطر

هل يمكن أن يكون ذلك حادثاً؟

"بناء على ما حدث من الطائرات الروسية، من الواضح أن الطائرات كانت غير محمية وغير مهنية" هكذا علّق المتحدث باسم البنتاغون، العميد في سلاح الجو بات رايدر على الحادث، مضيفاً "أعتقد أن الأفعال تتحدث عن نفسها".

هل يمثل سلوك الطيارين الروس - بعد المزاعم بإلقائهم الوقود في مسار الطائرة المسيرة الأمريكية ثم الاصطدام بها - تصعيدًا كبيرًا؟

بحسب البنتاغون، فإن الفترة الزمنية للحادث استمرت ما بين 30-40 دقيقة.

خلال ذلك الوقت، قال الجنرال رايدر إنه لم يكن هناك اتصال مباشر بين الجيش الروسي ونظيره الأمريكي.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إنهم يعتقدون أن الطائرات الروسية من طراز Su-27 تعرضت "على الأرجح" لبعض الأضرار، ما يشير إلى أن الاصطدام قد لا يكون مُتعمدًا.

ويُضيف الجنرال رايدر "أعرف أن وزارة الخارجية تثير مخاوفنا بشأن الحادث، وبشكل مباشر بشأن الحكومة الروسية".

لكن ماذا يعني الحادث بالنسبة لمستقبل عمليات الطائرات الأمريكية المسيّرة فوق البحر الأسود، وعمليات المراقبة التي توفرها الولايات المتحدة لأوكرانيا؟