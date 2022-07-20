قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إنّ العلاقات مع الولايات المتحدة حاليا في أدنى مستوياتها وفي حالة يرثى لها للغاية.

وصرح بيسكوف، متحدثاً عن حادثة الطائرة المسيرة الأمريكية: "ليس لدينا ما نضيفه إلى بيان وزارة الدفاع، فقد كان شاملاً للغاية، وهو يصف ظروف ما حدث".

وأضاف: "بالنسبة للعلاقات الثنائية بين البلدين فنحن نعلم أنها ربما تكون في أدنى مستوياتها، وهي في حالة يرثى لها للغاية"، كما نقلت وكالة سبوتنيك.

وأشار بيسكوف إلى أنه تم إبلاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحادثة الطائرة المسيرة الأمريكية، ولم تحدث اتصالات على مستويات عليا بين روسيا الاتحادية وأمريكا.

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس على علم بهذا الحادث، وما إذا كانت هناك اتصالات مع القيادة الأمريكية : "إذا كنتم تقصدون على مستويات عليا، لا، لم تكن هناك أي اتصالات".

وحول إبلاغ الرئيس، أجاب بيسكوف: "إنه أمر غريب. حسنًا، كيف تتخيل أن رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لم يتم إبلاغه".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" في البحر الأسود، جراء مناورة حادة أجرتها، جعلتها تفقد توازنها وتصطدم بسطح الماء.

وقالت الدفاع الروسية في بيان، إن القوات الجوية الروسية رصدت في 14 مارس، تحليق طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" باتجاه الحدود الروسية بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وأوضح البيان أن مقاتلات روسية من قوات الدفاع الجوي حلقت في الجو للتعرف على الطائرة عند رصدها، دون استخدام أي أسلحة جوية ضدها.

وأضاف: "خرجت الطائرة المسيرة الأمريكية من طراز 'إم كيو-9' عن السيطرة نتيجة مناورة حادة أجرتها في الساعة 9:30 بتوقيت موسكو جعلتها تفقد ارتفاعها وتصطدم بسطح الماء".