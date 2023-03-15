أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية مُطولة في مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بمدينة العين السخنة.

وتنشر "الشروق"، لقطات الجولة التفقدية التي أجراها الرئيس السيسي، التي تضمنت سماع الرئيس شرحا مفصلا عن آليات العمل في المجمع الجديد.

وافتتح الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بمدينة العين السخنة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

ويضيف مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالمنطقة الصناعيةفي العين السخنة، 6 كيانات جديدة للصرح العملاق ويتنوع إنتاج مصانع الأسمدة الأزوتية الجديدة مصنــع إنتــاج الأمونيا بطاقة 400 ألف طن سنويا، ومصنع إنتــاج اليوريا السائلة بطاقة 300 ألف طن سنويا، ومصنع إنتاج اليوريا المحببة بطاقة 300 ألف طن سنويا، إلى جانب مصنع إنتاج حامض النيتريك بطاقة 165 ألف طن سنويا، ومصنع إنتاج نترات النشادر بطاقة 200 ألف طن سنويا، ومصنع إنتاج نترات النشادر الجيرية للمرة الأولى في مصربطاقة 300 ألف طن سنويا.

وتم تنفيذ مصانع الأسمدة الأزوتية بمجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، بواسطة تحالف شركتي بتروجيت المصرية وتيسن جروب الألمانية.