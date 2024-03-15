استقبال دفعات مصابين وإدخال شاحنات مساعدات من معبر رفح

يواصل معبر رفح البري استقبال دفعات جديدة من المصابين والمرضى الفلسطينيين وأصحاب الاقامات والجوازات الاجنبية والمصريين القادمين من قطاع غزة.

وأكد مصدر في معبر رفح البري، أنه يجري استقبال 44 مريضا ومصابا و35 مرافقا لهم قادمين من مستشفيات الاوربي والنجار والأقصى والتركي والإماراتي، ويتم نقلهم للعلاج في المستشفيات المصرية المقررة كما يجري استقبال 23 مريضا ومصابا و12 مرافقا لهم لتسفيرهم جوا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتلقي العلاج.

كما أفاد المصدر أنه جار استقبال 300 فرد من أصحاب الإقامات و34 جوازات أجنبية و74 مصريا، ويتم إنهاء إجراءات الدخول تباعا.

وسجلت حركة دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة من معبر رفح البري ومعبر كرم أبو سالم مرور 166 شاحنة مساعدات وأخرى بضائع قطاع خاص.

وأوضح مصدر في شمال سيناء أنه تم عبور 35 شاحنة من معبر رفح البري إلى قطاع غزة تشمل 4 غاز و3 سولار و11 شاحنة قطاع خاص تشمل 5 بسكويت 1 مرمرية و2 ملح و1 صلصة و1 بلاستيك و1 مناديل ورق و17 شاحنة مساعدات تشمل دخول 7 مركبات من نوع جيب تويوتا و4 تتبع إلي مؤسسة WFB و3 تتبع إلى مؤسسة اليونيسف و10 شاحنات للمستشفى الإماراتي.

كما أضاف المصدر أنه عبرت من معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة 131 شاحنة مساعدات تشمل 2 أدوية و45 مواد غذائية و8 مياه و8 بامبرز و2 أدوات مطبخ و2 ملابس و15 مراتب و9 بطانيات و6 خيام و27 دقيق و2 فحم ابيض و1 حمامات متنقلة و4 شاحنات وجبات إفطار.

من جهته، أكد مصدر في الهلال الأحمر المصري انه يتم الدفع بوجبات إفطار وسحور للنازحين الفلسطينيين في قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، وذلك من مركز الإمداد الغذائي في مدينة الشيخ زويد ومعدل الوجبات الطازجة يصل إلى 20 الف وجبة و25 ألف رغيف يوميا.