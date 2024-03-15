تقرير أممي: تعرض سجناء أوكرانيين للتعذيب على يد الروس على مدار أشهر

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تعرض جنود أوكرانيون للتعذيب لشهور في الأسر لدى روسيا، بحسب تقرير للأمم المتحدة صدر اليوم الجمعة، وأشار لمستويات شديدة من المعاناة.

وذكرت لجنة التحقيق بشأن أوكرانيا التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف أن إساءة المعاملة التي تعرض لها السجناء "فظيعة" وممنهجة ومنتشرة.

وأشار التقرير إلى أن أسرى الحرب يتعرضون للضرب بانتظام، كما يتم تعذيبهم بالصواعق الكهربائية، وأحيانا في الأعضاء الحساسة.

ويتضمن التقرير وصفا لرجل كسر عصعصه وترقوته وأسنانه في الأسر.

وقال الرجل للخبراء الأمميين إنه تعرض لضرب مبرح، وإنه حاول الانتحار نتيجة شعوره باليأس.

ومنذ تم الإفراج عن الرجل، خضع لـ36 عملية.

وذكر التقرير أن أسرى الحرب يتم احتجازهم لما بين 9 و15 شهرا في روسيا، وفي مناطق أوكرانية.

وأضاف التقرير أن "روايات الضحايا تشير إلى معاملة قاسية ووحشية، والتسبب في ألم شديد ومعاناة خلال طوال مدة الاحتجاز تقريبا، في تجاهل سافر للكرامة الإنسانية، مما يفضي إلى صدمة جسدية عقلية".