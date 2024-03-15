حرص نجوم منتخب مصر الأول والأولمبي على توجيه رسالة عاطفية تشجيعية إلى أحمد رفعت بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها أثر سقوطه مغشيًا عليه في مباراة فريقه مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري ببطولة الدوري العام.

لاعبو منتخب مصر يتواجدون في معسكر داخلي بالقاهرة استعدادًا لخوض غمار البطولة الودية خلال فترة التوقف الدولية بجانب منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلاندا والتي ستقام في مصر خلال الفترة من 18 مارس الجاري وحتى 26 من نفس الشهر.

الطبيب المعالج لأحمد رفعت كان قد صرح في الساعات الأخيرة تحسن الحالة الصحية وأن اللاعب استعاد وعيه وتعافي الدورة الدموية وكفاءة عضلة القلب وهناك متابعة مستمرة للموقف.