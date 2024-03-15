وزير العمل يعلن عن دورات تدريب مهني بالمجان للشباب في معهد الساليزيان الإيطالي بالإسكندرية

الوزارة: رابط إلكتروني للتسجيل.. و12 شرطاً للتقديم على 3 دورات فنية ولغوية ومهارات حياة

أعلن وزير العمل حسن شحاتة، الجمعة، عن منحة مجانية للشباب، للتدريب المهني، داخل معهد الساليزيان الإيطالي، فرع الإسكندرية، تنفيذاً لبروتوكول بين الوزارة والمعهد.

وأضاف شحاتة أن الوزارة تواصل دورها في تدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وتنمية مهارات الشباب تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ودعا شحاتة، الشباب الراغب في الحصول على دورات تدريبية، التقديم عليها، موضحاً أنها عبارة عن 3 دورات مجانية فنية ولغوية ومهارات حياة، وأن الدورات الفنية المتاحة عبارة عن، لحام مستوي اول، كهرباء، وأوكسي الاسيتيلين، ولحام ثاني ارجون، وتركيبات كهربائية كهرباء تحكم آلي Classic Control إلكترونيات، ولف مواتير، وتبريد، وتكييف plc، وخراطة cnc، وخياطة وتفصيل ملابس مستوي أول، وخياطة وتفصيل ملابس" مستوي ثاني".

ولفت إلى أن الدورات اللغوية المتاحة للاختيار في هذه المنحة في اللغتين الإنجليزية، والايطالية، والموضوعات التى سوف تدرس في دورة مهارات الحياة عبارة عن الوعي الذاتي ومعرفة نقاط القوة والضعف، ومهارات التواصل،و تنظيم الوقت، وكتابة السيرة الذاتية بطريقة محترفة، وتعلم خوض مقابلات العمل.

وأشار شحاتة إلى أن مدة الدورات الفنية، تتراوح على حسب الدورة بين شهرين الى شهرين ونصف، والدورات اللغوية، شهر و نصف، ودورة مهارات الحياة 15 يوما، وانه يمكن التسجيل في المنحة من خلال هذا الرابط :https://forms.gle/oG7c4EzN6UcTnKXRA.

وقالت وزارة العمل، إن شروط المنحة تشمل:

1. يشترط في المتدرب أن يكون مصري الجنسية.

2. لا يتجاوز عمر المتدرب عن 40 عاماً.

3. أن يكون حاصل علي مؤهل متوسط كحد أدنى.

4. أن يكون متفرغاً تفرغاً كاملاً للدورات الثلاث.

5. أن يجتاز المتدرب المقابلات الشخصية واختبار تحديد المستوى للدورات المتقدمة.

6. الالتزام بمواعيد الدورة و عدم التغيب أكثر من 3 أيام خلال فترة الدورة.

7. الالتزام بالسلوك الحسن و عدم ارتكاب اعمال او التفوه بألفاظ مخلة بالنظام العام.

8. في حالة الإخلال بما سبق سيتم مطالبة المتدرب برد كامل القيمة للدورة، مع عدم توفير مقر إقامة للمتدرب المقيم خارج المحافظة وعدم توفير مصاريف انتقال خلال فترة التدريب.

9. يجب على المتدرب حضور الثلاث دورات المقررة له، و النجاح فيها للحصول علي الشهادات.

10. سوف يدفع المتدرب مبلغ التأمين وقدره 300 جنيه مصري، يسترده فور الانتهاء من الدورات الثلاث و التزامه بالشروط المذكورة