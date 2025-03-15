رئيس وزراء المجر يصف معارضيه بالحشرات وسط تصاعد حدة الخطاب السياسي

وصف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان معارضيه السياسيين ومنتقدي حكومته بأنهم "حشرات"، في إشارة إلى تصاعد حدة الخطاب السياسي في البلاد المنقسمة.

وقال أوربان، الزعيم الشعبوي اليميني، في خطاب ألقاه بمناسبة العيد الوطني المجري في 15 مارس في بودابست: "بعد التجمع الاحتفالي اليوم، ستبدأ حملة التنظيف الكبرى لعيد الفصح". وأضاف: "لقد قضت الحشرات الشتاء".

وتابع أوربان: "نقوم بتصفية الآلة المالية التي اشترت السياسيين الفاسدين والقضاة والصحفيين والمنظمات المدنية الزائفة والنشطاء السياسيين بأموال فاسدة".

يحكم أوربان بلاده بأساليب سلطوية منذ ما يقرب من 15 عاما، فيما تؤكد مؤسسات الاتحاد الأوروبي أن حرية الإعلام وسيادة القانون مقيدان في المجر، وهو ما دفع الاتحاد إلى تجميد جزء من مساعداته المالية لها.

ويُتهم أوربان باستخدام بعض هذه الأموال لإثراء الأوليجارش الموالين له وأفراد من عائلته. كما يعتبر معارضيه في الداخل مجرد "أتباع" للبيروقراطية الأوروبية ومموليها المزعومين في عالم المال العالمي.

ويواجه رئيس الوزراء المجري ضغوطا داخلية متزايدة منذ أن أعلن خصم سياسي قوي ترشحه قبل عام. فقد أسس السياسي المحافظ المعتدل بيتر مجيار، الذي كان سابقا في حزب أوربان "فيدس"، حزبا جديدا، وحقق نتائج تفوق بشكل ملحوظ حزب أوربان في استطلاعات الرأي المستقلة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في ربيع عام 2026.

ولا يوجد أي دليل على أن السياسيين أو المنظمات المدنية أو وسائل الإعلام المستقلة في المجر قد تم "شراؤها" من قبل الاتحاد الأوروبي أو جهات غربية مانحة أخرى.