 صبري فواز يدافع عن عمرو سلامة: كفاية صناعة آلهة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صبري فواز يدافع عن عمرو سلامة: كفاية صناعة آلهة

منة عصام
نشر في: السبت 15 مارس 2025 - 1:52 م | آخر تحديث: السبت 15 مارس 2025 - 1:53 م

حرص الفنان صبري فواز على الإدلاء برأيه في التصريحات التي أدلى بها المخرج عمرو سلامة في برنامج "ليك لوك" وانتقد فيها كلا من إسماعيل ياسين والمخرج صلاح أبو سيف وفيلم "المومياء".

فقد دافع فواز عن عمرو سلامة وعن حريته في الإدلاء برأيه طالما لا يحمل تجاوزا، حيث كتب منشورا عبر صفحته على فيسبوك، وقال فيه "من حق أي حد يقول رأيه في أي حد طالما مافيش تجاوز.. كفاية صناعة آلهة".

ويأتي هذا بعد يوم حافل بين التأييد والمعارضة لآراء عمرو سلامة، فبينما عارضه كثيرون على تصريحاته المسيئة في حق إسماعيل ياسين وصلاح أبو سيف، دافع آخرون عنه وعن حريته في التعبير بدون إرهاب من أحد أو فرض رأي معين عليه.

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