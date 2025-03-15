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أعداد جريدة الشروق
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انطلاق مهمة إعادة رائدي الفضاء العالقين في محطة الفضاء الدولية

واشنطن-د ب أ
نشر في: السبت 15 مارس 2025 - 9:34 ص | آخر تحديث: السبت 15 مارس 2025 - 9:34 ص

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) يوم الجمعة أن مهمة إعادة رائدي فضاء عالقين في الفضاء قد تم إطلاقها بنجاح.

وكان رائدا الفضاء الأمريكيان باري ويلمور وسونيتا ويليامز على متن محطة الفضاء الدولية منذ يونيو، على الرغم من أنه كان من المفترض أن يكونا على متن المحطة لمدة أسبوع واحد فقط.

وقالت ناسا إن صاروخا من طراز "فالكون 9" من شركة "سبيس اكس" دفع مركبة الفضاء "دراجون" إلى المدار، وهي تحمل رائدي الفضاء من ناسا آن مكلاين ونيكول آيرز ورئيس وكالة استكشاف الفضاء اليابانية تاكويا أونيشي ورائد الفضاء الروسي كيرل بيسكوف.

ومن المتوقع أن ترسو المركبة الفضائية في محطة الفضاء الدولية في وقت متأخر من اليوم السبت.

وقالت ناسا إن رواد الفضاء في ناسا نيك هيج وويليامز وويلمور، إلى جانب رائد الفضاء الروسي ألكساندر جوربونوف، سيغادروا محطة الفضاء الدولية ليس قبل 19 مارس.

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