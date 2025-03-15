روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات الجوية وسط محادثات مقترحة لوقف إطلاق النار

تبادلت روسيا وأوكرانيا، قصفا جويا عنيفا الليلة الماضية، وأشار كل طرف إلى أن الآخر شن ضده هجوما بأكثر من مئة مسيرة، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

ويأتي الهجوم بعد أقل من 24 ساعة من لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لمناقشة تفاصيل المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بين موسكو وكييف لمدة 30 يوما، وفق ما ذكرته وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

أكد حاكم منطقة فولجوجراد الروسية آندري بوشاروف، أن سقوط حطام المسيرات أسفر عن اندلاع حريق في مقاطعة كراسنوارميسكي بالمنطقة القريبة من مصفاة نفط تابعة لشركة لوك أويل، دون الإفصاح إلى مزيد من التفاصيل.

وأوقفت المطارات القريبة الرحلات مؤقتا، بحسب وسائل الإعلام المحلية. ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية، بحسب "أ ب".

واستهدفت القوات الأوكرانية مصفاة فولجوجراد عدة مرات منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، قبل أكثر من ثلاث سنوات، وآخرها هجوم بمسيرة في 15 فبراير.

ونقلت "أ ب" عن سلاح الجو الأوكراني القول، اليوم السبت، إن روسيا شنت وابلا من 178 مسيرة على روسيا ليلا. وكان الوابل مزيجا من مسيرات هجومية طراز شاهد ومسيرات وهمية مصممة لإرباك الدفاعات الجوية. وجرى إسقاط نحو 130 مسيرة بينما فقدت 38 مسيرة أخرى في الطريق إلى أهدافها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم: "خلال الليلة الماضية، تصدت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 126 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأوضح البيان أنه تم تدمير 64 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فولجوجراد، و38 في مقاطعة فورونيج، و14 مسيرة في بيلجورود، و7 مسيرات في مقاطعة بريانسك، واثنتان في مقاطعة روستوف، وأخرى مقاطعة كورسك.