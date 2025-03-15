الأجهزة الأمنية تكشف تفاصيل العثور على 3 جثث لأطفال بالخانكة في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية في القليوبية من كشف غموض العثور على ثلاث جثث لأطفال داخل منزل بمنطقة أبو زعبل في محافظة القليوبية، حيث تبين أن الأم هي مرتكبة الجريمة، بعدما أقدمت على قتل أبنائها خنقًا بسبب معاناتها من مرض نفسي.

وجرى نقل الجثث إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، فيما تولت النيابة التحقيق، حيث أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثث ومعرفة سبب الوفاة، كما طلبت تحريات مباحث القليوبية حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ عن وفاة ثلاثة أشقاء في منطقة أبو زعبل بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث برفقة سيارات الإسعاف، حيث تبين وجود ثلاث جثث لأطفال، وكشفت التحريات أن الأم هي مرتكبة الواقعة، بسبب مرورها بحالة نفسية حادة.

وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الخانكة العام، لعرضها على الطب الشرعي، فيما كلفت المباحث الجنائية بكشف ملابسات الواقعة وأسباب الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.