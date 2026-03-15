وزير ماليزي: إمدادات الغاز لدينا مستقرة وكافية حاليا لتشغيل محطات توليد الطاقة

قال نائب رئيس الوزراء الماليزي، فضل الله يوسف، إن إمدادات الغاز في البلاد مستقرة وكافية في الوقت الحالي لدعم تشغيل محطات توليد الطاقة، مما يضمن أمن شبكة الكهرباء الوطنية.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم الأحد، عن يوسف القول، إن نظام توليد الكهرباء في شبه الجزيرة الماليزية، يعتمد على الغاز الطبيعي بنسبة تتراوح بين 40% و45% كوقود رئيسي.

وأضاف الوزير الماليزي أن جزءا كبيرا من إمدادات الغاز يتم الحصول عليه محليا من حقل "كيرتيه" ، بالإضافة إلى "منطقة التنمية المشتركة بين تايلاند وماليزيا".

وأوضح أن "وزارة تحول الطاقة وتحويل المياه ترصد عن كثب آخر التطورات فيما يخص الأزمة الجيوسياسية في غرب آسيا... ويأتي ذلك تحديدا بعد أن قامت إيران بغلق مضيق هرمز في الثاني من مارس، وهو ما أثر على سوق الطاقة العالمية".

ومع ذلك، أكد يوسف في بيان له اليوم الأحد، أن "هذا التطور لا يؤثر على توفر وأمن إمدادات الكهرباء في البلاد".

وقال إن "الحكومة لا تزال ملتزمة بحماية رفاهية المستهلك من ارتفاع تكاليف الوقود العالمية".