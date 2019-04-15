عمدة شاب بإنديانا يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة رسميا

أعلن عمدة بولاية إنديانا وضابط سابق بالاستخبارات البحرية الأمريكية، الأحد، انطلاق حملته للترشح عن الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة رسميًا.

وبعد نحو 3 أشهر من إنشاء لجنة استكشافية لبحث ترشحه للانتخابات، قال بيتر بتيجيج عمدة مدينة ساوث بيند، شمال إنديانا، في تجمُّع بالمدينة، اليوم: "اسمي بيت بتيجيج ويدعونني العمدة بيت.. أنا ابن فخور لساوث بيند، إنديانا، وأترشح لـ(منصب) رئيس الولايات المتحدة"، حسب ما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ووفقًا للصحيفة نفسها، فقد ارتفعت مؤشرات بيت (37 عامًا)، والذي شارك في حرب أفغانستان، في استطلاعات الرأي خلال الأشهر الأخيرة، وتمكنت حملته من جمع تمويل يزيد على 7 ملايين من الدولارات خلال الربع الأول من العام الجاري، ليظهر العمدة الشاب كمرشح مهم في سباق الرئاسة لعام 2020.

وحلّ بيت ثالثا في استطلاعات الرأي الأخيرة في كل من أيوا ونيوهامبشير اللتان ستستضيفان أول تنافسين كبيرين في الانتخابات التمهيدية المقبلة، ووفقًا لاستطلاع للرأي أُجري مؤخرًا، فقد ارتفعت نسبة تفضيل الشاب الديمقراطي بنسبة 30% منذ فبراير الماضي.