الرئيس الصيني يعتزم زيارة اليابان في يونيو

يعتزم الرئيس الصيني شي جين بينج زيارة اليابان في يونيو المقبل، للمرة الأولى منذ وصوله إلى الحكم في عام 2013، وذلك للمشاركة في قمة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء"كيودو" اليابانية اليوم الإثنين، جاء هذا الإعلان على لسان وزير الخارجية الياباني تارو كونو خلال زيارة لبكين اليوم الاثنين، التقى خلالها مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج ووزير الخارجية وانج يي.

ومن المقرر أن تنعقد القمة أواخر يونيو في أوساكا، وستشهد الزيارة أول لقاء بين شي ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي منذ لقائهما على هامش قمة العشرين في الأرجنتين في نوفمبر الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن الصين واليابان تتحركان خلال الأشهر الماضية من أجل تحسين العلاقات من خلال الاتفاق على التعاون اقتصاديا، بما في ذلك في دول ثالثة مثل تايلاند.

واضطرت الجارتان، اللتان يجمعها ماض مضطرب، للسعي لتحقيق تقارب في ظل ضغوط الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة.