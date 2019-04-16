خدمات الإطفاء في باريس: إنقاذ البرجين الرئيسيين لكاتدرائية نوتردام

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قال قائد فرقة الاطفاء في العاصمة الفرنسية باريس، إنه تم انقاذ البرجين الرئيسيين لكاتدرائية نوتردام من الحريق الذي اندلع فيها مساء اليوم الاثنين .

وأضاف الجنرال جان كلود جاليت أن رجال الإطفاء،الذين كانوا يحاولون لعدة ساعات السيطرة على الحريق الضخم في كاتدرائية نوتردام، تمكنوا من إنقاذ "هيكل" المبنى "بالكامل".

وتابع أنه تم انقاذ هيكل نوتردام والحفاظ عليه بالكامل.

كان حريق هائل قد اندلع مساء اليوم في كاتدرائية نوتردام ما أدى إلى انهيار البرج المدبب الصغير للكاتدرائية.

وانبعث دخان أسود من البرجين الكبيرين للكاتدرائية وفقا لمراسل وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) .

وهرعت أعداد كبيرة من رجال الإطفاء والشرطة للكاتدرائية.

وأشارت تقارير إلى أنه من الممكن أن تكون هناك علاقة بين الحريق وأعمال الترميم الحالية في الكاتدرائية نظرا لأن الحريق اندلع فوق سطح الكاتدرائية.

وألغى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خطابه بسبب الحريق. وكان من المقرر أن يتوجه الرئيس الفرنسي بخطابه للأمة بشأن احتجاجات السترات الصفراء التي بدأت قبل بضعة أشهر.

يشار إلى أن الكاتدرائية من أشهر المعالم السياحية في باريس، ويقصدها ملايين الناس سنويا.