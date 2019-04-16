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خدمات الأطفاء في باريس: إنقاذ هيكل كاتدرائية نوتردام بالكامل

باريس - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 15 أبريل 2019 - 11:29 م | آخر تحديث : الإثنين 15 أبريل 2019 - 11:30 م

قال قائد فرقة الاطفاء في العاصمة الفرنسية باريس إن رجال الإطفاء،الذين كانوا يحاولون لعدة ساعات السيطرة على الحريق الضخم في كاتدرائية نوتردام، تمكنوا من إنقاذ هيكل المبنى "بالكامل".

وقال الجنرال جان كلود جاليت: "يمكننا أن نعتبر أنه تم انقاذ هيكل نوتردام والحفاظ عليه بالكامل">

كان حريق هائل قد اندلع مساء الاثنين، في كاتدرائية نوتردام ما أدى إلى انهيار البرج المدبب الصغير للكاتدرائية.

وانبعث دخان أسود من البرجين الكبيرين للكاتدرائية وفقا لمراسل وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ).

وهرعت أعداد كبيرة من رجال الإطفاء والشرطة للكاتدرائية.

واشارت تقارير إلى أنه من الممكن أن تكون هناك علاقة بين الحريق وأعمال الترميم الحالية في الكاتدرائية نظرا لأن الحريق اندلع فوق سطح الكاتدرائية.

وألغى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خطابه بسبب الحريق. وكان من المقرر أن يتوجه الرئيس الفرنسي بخطابه للأمة بشأن احتجاجات السترات الصفراء التي بدأت قبل بضعة أشهر.

يشار إلى أن الكاتدرائية من أشهر المعالم السياحية في باريس، ويقصدها ملايين الناس سنويا

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