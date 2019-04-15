عمدة أمريكي مثلي يعلن خوضه انتخابات الرئاسة عام 2020

أعلن رسميا العمدة بيتي بوتيجيج، الذي أعلن صراحة أنه مثلي الجنس ، اليوم الأحد ، حملته لخوض الانتخابات الرئاسية الامريكية.

كانت محاولة بوتيجيج لخوض الرئاسة الأمريكية قد اثارت اهتماما في جميع انحاء الولايات المتحدة.

وسيكون بوتيجيج صاحب الـ37 عاما،وهو من قدامي المحاربين من وسط الغرب الأمريكي والعمدة الحالي لساوث بيند بولاية إنديانا، أصغر وأول رئيس مثلي في تاريخ الولايات المتحدة حال فوزه.

وفي كلمة له أمام حشد جماهير اعلن فيه انطلاق حملته ، هاجم بوتيجيج الرئيس دونالد ترامب، قائلاً إنه يخوض الانتخابات "من أجل قصة مختلفة عن" اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى "، في إشارة إلى شعار حملة ترامب.

وقال "إنهم يروجون لوعد مستحيل تحقيقه بأنه يمكننا العودة إلى حقبة ماضية لم تكن أبد عظيمة كما يتم الإعلان".

وظهر بوتيجيج ، الذي ينضم إلى قائمة مزدحمة بالفعل تضم أكثر من 12مرشحا من الديمقراطيين، الذي كان مغمورا نسبيا، كأحد المنافسين الرئاسيين الرئيسيين ، حيث يجمع بين جاذبية شبابية متزايدة وتركيز على عقيدته المسيحية وهويته الجنسية.

ويستخدم الطامح للرئاسة مقاربة دينية لتحدي المحافظين الدينيين، وهاجم مؤخرا نائب الرئيس المسيحي المحافظ مايك بنس لمعارضته حقوق المثليين.

وقال بوتيجيج ، الذي يذكر رفيقه في كثير من الأحيان في الخطب ، "خذها من شاستن وأنا، فأنت لست حرا إذا اتجه الموظف الإداري لأن يخبرك بمن يجب أن تتزوج بسبب أفكاره ومعتقداته السياسية".

وجاء بوتيجيج بين كبار المرشحين في استطلاعات الرأي المبكرة في ولايتي أيوا ونيو هامبشاير، وهما الولايتان اللتان تصوتان أولا لمرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة، وجمع تبرعات بلغت سبعة ملايين دولار .

وقال بوتيجيج اليوم الأحد: "نحن هنا كي نقول إن هناك الكثير والكثير لعمله لتحقيق السلامة والأمن أكثر من بناء جدار من المحيط الأطلنطي للمحيط الهادي".