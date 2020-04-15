إسرائيل ترفض طلبات من بريطانيا وإسبانيا لتزويدهما بأجهزة تنفس اصطناعي

أفاد تقرير إخباري بأن إسرائيل رفضت طلبات من بريطانيا وإسبانيا لتزويدهما بأجهزة تنفس اصطناعي.

وقال التقرير الذي أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الأربعاء، إن رئيس حكومة تصريف الاعمال في إسرائيل بنيامين نتنياهو رفض الأسبوع الماضي طلبا من وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بشراء اجهزة تنفس اصطناعي، بينما كان رئيس الوزراء بوريس جونسون في العناية المركزة في المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وبحسب التقرير، حاولت عدة شركات بريطانية شراء أجهزة تنفس اصطناعي من إسرائيل، ولكن بسبب مرسوم صادر عن وزير الاقتصاد إيلي كوهين يمنع تصدير الآلات المنقذة للحياة من إسرائيل، لم تتم عملية البيع.

وأضاف التقرير أن راب اتصل بنتنياهو ليطلب إعفاء حتى يتم توفير أجهزة التنفس الاصطناعي، لكن رئيس الوزراء أخبره أن إسرائيل بحاجة إليها.

وزعم التقرير أيضا أن وزير الخارجية الإسرائيلي، إسارئيل كاتز، رفض طلبا من إسبانيا للحصول على أجهزة التنفس الاصطناعي، على الرغم من أن الشركات الإسبانية طلبت 30 من هذه الأجهزة قبل فرض الحظر على الصادرات.