حملة لتعقيم مساجد جنوب سيناء

شنت محافظة جنوب سيناء اليوم الخميس، حملة لتعقيم كل المساجد على مستوى جميع مدن المحافظة، وذلك ضمن خطة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة تزامنًا مع فتح المساجد لاستقبال المصليين في صلاة التراويح.

وقال الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف، إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قد أسند تعقيم وتطهير المساجد لإحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، لتقوم بتعقيم المساجد بشكل جيد وذلك في إطار حرصه على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، في تصريح له اليوم، أن جميع رواد المساجد ملتزمين بتنفيذ التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية، التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف حرصًا على استمرار فتح المساجد.

وأشار إلى أن صلاة القيام تجري داخل المساجد وسط أجواء إيمانية، وفرحة من قبل المواطنين لعودة صلاة القيام داخل المساجد، بعد توقفها العام الماضي.

وأوضح أن غرفة العمليات المنعقدة بديوان عام المديرية، لم ترصد أي مخالفات حتى الأن.