منظمة ألمانية معنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين تدعو لوقف الترحيلات إلى أفغانستان



دعت منظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين، لوقف فوري للترحيل إلى أفغانستان، وذلك بعد إعلان حلف شمال الأطلسي "ناتو" عزمه سحب قواته من هناك.



وقال المدير التنفيذي للمنظمة جونتر بروكهارت، اليوم الخميس: "أفغانستان ستتحول حاليا بصورة أكبر إلى بلد خاضع لطالبان، يتعين على وزراء الداخلية المحليين للولايات ووزير الداخلية الاتحادي وقف عمليات الترحيل الشهرية".



وأضاف أنه يجب أن تقرر كل ولاية اتحادية وقف الترحيل لمدة 3 أشهر، وتابع أنه يجب بعد ذلك إقرار لائحة على مستوى ألمانيا خلال مؤتمر وزراء داخلية الحكومة والولايات في يونيو القادم.



وبحسب الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين، قدم نحو 3500 أفغاني طلبات لجوء في ألمانيا خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري. وتم البت بالإيجاب بمنح حماية في 37% من الطلبات المقدمة في هذه الفترة الزمنية.