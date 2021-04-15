الإمارات: 4 وفيات و1928 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، اليوم الخميس، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 1545 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى تسجيل 1928 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 491 ألفا و423 حالة.

ولفت البيان إلى أن 1614 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 475 ألفا و12 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 225 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.