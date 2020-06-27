 بلينكن يجري زيارة غير معلنة لأفغانستان لبحث ملف انسحاب القوات الأمريكية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بلينكن يجري زيارة غير معلنة لأفغانستان لبحث ملف انسحاب القوات الأمريكية

هديل هلال
نشر في: الخميس 15 أبريل 2021 - 1:36 م | آخر تحديث: الخميس 15 أبريل 2021 - 1:36 م
يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، زيارة غير معلنة لأفغانستان لبحث ملف انسحاب القوات الأمريكية، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وأعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، أمس الأربعاء، أنه بحث مع نظيره الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي، الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية بحلول بداية شهر سبتمبر المقبل.

وكتب غني على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعد المحادثة الهاتفية أن «قوات الأمن الأفغانية قادرة تماما على الدفاع عن شعبها وبلادها، الأمر الذي تقوم به منذ البداية»، مضيفا: «سنعمل مع شركائنا الأمريكيين على ضمان انتقال سلس».

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