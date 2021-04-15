استونيا تقرر إرجاء استخدام لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لكورونا

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قال مسؤولون، اليوم الخميس، إن استونيا تعتزم تأجيل استخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي تطوره شركة جونسون آند جونسون الأمريكية، لحين استكمال وكالة الأدوية الأوروبية، التي تتولى الرقابة على الأدوية بالاتحاد الأوروبي، مراجعت اللقاح.

ووفقا لوزارة الشؤون الاجتماعية، المسؤولة عن الصحة أيضا في تالين، ستظل جرعات اللقاح في المخازن حتى تصدر وكالة الأدوية الأوروبية رأيا بشأن حالات تجلط الدم التي يمكن أن تكون مرتبطة باللقاح.

وقالت الوزارة إن هذا القرار صدر بناء على توصية لجنة الخبراء الوطنية للوقاية من المرض.

كما تعتزم ليتوانيا عدم استخدام لقاح جونسون آند جونسون في حملة التطعيم ضد مرض كوفيد-19 ، في البلاد

وقال وزير الصحة الليتواني، أروناس دولكيس: "تلقينا طلبا من الشركة المنتجة للإبقاء على اللقاح في المخازن في الوقت الراهن".

وحتى الآن، تلقت استونيا 2400 جرعة من اللقاح، وليتوانيا 4800 جرعة.

وتأتي خطط التأجيل بعد قرارات مماثل اتخذتها بعض الدول الأوروبية في أعقاب تقارير عن حالات لأعراض جانبية نادرة تتمثل في حدوث تجلط دموي.

ورغم ذلك، لا تزال وكالة الأدوية الأوروبية على رأيها بأن "فوائد اللقاح للوقاية من كوفيد-19" تفوق مخاطر الآثار الجانبية".