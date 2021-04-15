قامت قوات أمنية عراقية مشتركة بعمليات تمشيط وتفتيش بحثًا عن إرهابيي (داعش) بشمال المقدادية في محافظة ديالى.

وقال مصدر أمني -في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الخميس- إن قوات أمنية مشتركة بإسناد من الحشد الشعبي، نفذت عملية تمشيط وتفتيش قرى وبساتين بابلان وتوكل شمال قضاء المقدادية بحثًا عن عناصر وقيادات داعش تسللوا للقرى بعناوين مضللة.

وأضاف أن العملية تهدف لتأمين القرى من هجمات أو تهديدات إرهابية ومنع عناصر (داعش) من إنشاء ملاذات آمنة في المنطقة، حيث إن التنظيم يعد هجمات لاستهداف الوحدات الإدارية ضمن ما يسمى (غزوات رمضان) وهي عمليات إرهابية يشنها التنظيم خلال شهر رمضان من كل عام، حيث أنه تم إحباط 95% من هذه الهجمات خلال السنوات الماضية.

وعلى صعيد آخر، أعلن مصدر أمني عراقي استهداف مواقع للقوات الأمنية شمال شرقي الموصل، في حادث هو الثاني من نوعه، حيث استهدف الصاروخ النقطة الواقعة في قرية باريما قرب جبل بعشيقة، دون بيان حجم الأضرار.

وفي السياق ذاته، أعلنت مصادر في شرطة نينوي العراقية، تعرض مواقع للحشد الشعبي بقرية باريما قرب منطقة الشلالات شمال الموصل لقصف صاروخي.. ولم يشر المصدر إلى وقوع إصابات.