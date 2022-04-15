تداول بضائع وحاويات 19 سفينة متنوعة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة متنوعة، بينما غادره 10 سفن.

كما وصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة، منها السفينة "WINSEN"، والتي ترفع علم بنما، ويبلغ طولها 77 مترا وبعرض 11 مترا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من نترات الأمونيوم والسفينة "FRI W"، والتي ترفع علم باهاما ويبلغ طولها 83 مترا، وبعرض 13 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من نترات الأمونيوم.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط، اليوم الجمعة، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 42331 طنا تشتمل على 13900 طن فوسفات، و2600 طن رمل، و1140 طن نترات أمونيا، و5200 طن داي أمونيوم، و1491 طن أسمنت.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58229 طنا تشتمل على 9096 طن حديد، و4200 طن زيت طعام، و4626 طن خردة، و4508 طن فول، و320 طن عدس، و1096 طن خشب زان، و20000 طن فول صويا، و12232 طن قمح، و533 رأس ماشية مثل "عجول تسمين"، بإجمالي وزن 2151 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 625 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 457 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1590 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 78509 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 266157 طنا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً 4943 شاحنة.